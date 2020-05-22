تسجيل صوتي لقائد الطائرة الباكستانية أثناء استغاثته قبل التحطم

نشر موقع LiveATC المتتبع لاتصالات الطيران بالعالم، تسجيلا صوتيا، وهو لآخر اتصال من قائد الطائرة الباكستانية المنكوبة، اليوم، بمدينة كراتشي، وأرسل خلاله إشارة استغاثة أبلغ فيها برج المراقبة بمطارمدينة كراتشي الدولي، أن محركي الـ Airbus A 320 تعطلا عن العمل أثناء محاولته الهبوط، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وبعدها حام بالطائرة فوق المطار، وقام بمحاولة ثانية للاقتراب من مدرجه مجددا، لكنه لم يفلح، فأبلغ برج المراقبة أن الطائرة تنحرف عن مسارها يسارا، وطلب إذنا بالهبوط في أحد مدرجي المطار، وبعد 12 ثانية أرسل إلى العاملين في برج المراقبة إشارة استغاثة Mayday في وقت منحوه إذنا بالهبوط على أي من المدرجين، غرب وجنوب غربي المطار، وكان ذلك آخر اتصال بينه وبين برج المراقبة قبل أن تهوي الطائرة وتسقط متحطمة في منطقة Model-Colony السكنية، وكان على متن الطائرة الباكستانية 98 شخصاً، بين ركاب وأفراد طاقم، نجا 3 منهم فقط، تم نقلهم إلى المستشفيات.

وذلك الاتصال، أثبت أن تحطم الطائرة كان سببه عطل فني، غير معروف بعد، وهو ما قاله أيضا المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، عبدالله خان، ونقلته وكالة "رويترز" للأنباء ضمن خبر ذكرت فيه أن الجيش الباكستاني أرسل هليكوبتيرات لتقييم الأضرار والمشاركة في جهود الإنقاذ التي قامت بها فرق بحث في المناطق الحضرية على الأرض، سعيا للعثور على ناجين بين حطام الطائرة التي كانت قادمة من "لاهور" عاصمة إقليم البنجاب، والبعيدة في الوسط الشرقي الباكستاني 1200 كيلومتر عن كراتشي، حيث سقطت.

أما من حالفهم الحظ ونجوا من تحطم الطائرة، فهم Zafar Masud رئيس مجلس إدارة بنك البنجاب، والثاني هو Mohammed Zubair. أما الناجي الثالث، فهي Tahira Mahmoud والتي ليس من المعروف إذا كانت من الركاب أو أفراد الطاقم، كما أن صورتها لم تظهر في وسائل الإعلام الباكستانية وغيرها بعد.