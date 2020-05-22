محافظ بورسعيد: انتظام توريد القمح بإجمالي 3830 طن للصوامع والمطاحن

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم، 3830 طنا و103 كيلوجرامات قمح محلي.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام، بلغت 13858 فدان، تشمل منطقة سهل الطينة، بواقع 3088 فدان، ومنطقة مشروع ناصر والتينة، وتضم 1886 فدان، ومشروع شباب الخريجين 1335 فدان، بالإضافة إلى جمعيات الاستصلاح الزراعي، التي تضم 7549 فدان، بزيادة عن العام الماضي، وأن لجان استلام القمح، متواجدة فى كل نقاط الاستلام، من الساعة 8 صباحا، بتواجد مفتشي التموين والزراعة.