زوجة شهيد الواحات: "امتياز" كان حزين على "منسي" وتمنى الشهادة فنالها

عرضت الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، معركة الواحات التي وقعت في اكتوبر 2017، بعد استشهاد العقيد احمد المنسي ورجاله في كمين البرث بـ3 أشهر، واستشهد فيها 16 بطلًا من رجال الشرطة، بينما تمكنت الشرطة والقوات الجوية من القضاء على جميع العناصر الارهابية المشاركة في الحادث، وعلى رأسهم الارهابي عماد عبد الحميد الذراع الأيمن للإرهابي هشام عشماوي.

ومن بين شهداء الشرطة في الحادث، اللواء امتياز إسحاق محمد، من إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي، وقالت زوجته السيدة سحر السيد، إن واقعة استشهاد زوجها هي أصعب ما مرت به في حياتها.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن": "إسحاق على طول كان في المواجهة، وكنت رافضة إن حاجة تحصله، وكان حزين على منسي وأبطال كمين البرث، وكان بيتكلم عن الاستشهاد وقال أتمني أموت شهيد وكان بيقولها بصدق عشان كده ربنا ادهاله".

وتابعت: "الضباط الصغيرين والعساكر كانوا معتبرينه أبوهم، وهو كان شخصية استثنائية، ولاشك الشهادة تكريم من الله سبحانه وتعالي وتكريم في الأرض، واحنا الحمد لله فخورين بيه".

وزادت: "عايزة أقوله أنت وحشتني أوي، وأنا بشوفك في أكتر من رؤية ومطمنة عليك".

وأكدت زوجة الشهيد أنها وأسرتها يتابعون المسلسل، وأن نجلتها "فريدة" علقت على المسلسل بقولها أنه أنقذ جيلا كاملا.

وختمت حديثها بقولها إن "نور الدين" نجل الشهيد التحق بكلية الشرطة، محققًا رغبة والده الشهيد، الذي طالما تمنى التحاق نجله بالشرطة لإكمال المسيرة.