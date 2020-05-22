الحلقة 29 من الاختيار تعرض مشاهد حقيقية لمحاكمة عشماوي

تعرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الاختيار أحداث القبض على الإرهابي هشام عشماوي.

وتذيع الحلقة مشاهد حقيقية من محاكمة الإرهابي هشام عشماوي وآخر جملة قالها قبل إعدامه حينما سأله أحد الضباط "عايز تقول حاجة يا هشام" ليرد قائلا: "مبقاش ينفع خلاص".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.