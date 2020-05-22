العيد الأحد في قطر وفلسطين

أعلنت قطر، اليوم، أن غدا السبت هو المكمل لشهر رمضان وبعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

جاء ذلك في بيان للجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية القطرية صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بمبنى الوزارة.

مفتي القدس: الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر

من جانبه، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم، أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غـدٍ الأحد أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي، "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1441هـ، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف حسين: "من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى الرسول محمد نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا العيد السعيد، كما نهنئ القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله، بالعيد المبارك، داعين المولى عز وجل أن يهيئ لأمتنا الخير والرشاد، والعز والتمكين، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بتحرير أرضنا، وقدسنا، وأقصانا، وأسرانا من نير الاحتلال".

وَتابع حسين قائلا: "ونَسأَلُه سبحانَهُ أن يزيل هذه الجائحة التي تعصف بالعالم أجمع، وأن يبعد شرها عن أبناء الشعب الفلسطيني، الصابرين المرابطين في بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس، وعن الخلق كافة، كما َنَسأَلُه سبحانَهُ أَنْ يَتقبلَ شهداءَنا في عليين، وَأَنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريبَ لأسرانا البواسلِ، وَأَنْ يَحميَ قدسَنا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين".