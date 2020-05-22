السيسي يهنئ الملك سلمان بمناسبة عيد الفطر

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.

وبادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، متمنيا لمصر والشعبين الصديقين، كل خير وبركة وسلام.

كما تم تناول خلال الاتصال، عدد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين، وكذلك التباحث حول بعض القضايا الاقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.