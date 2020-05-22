والدة الشهيد علي علي: فخورة ببسالته أمام عدوه.. و"الاختيار" أفضل تكريم له

"لآخر نفس فيه وسلاحه شغال".. هكذا عبر شقيق الشهيد علي علي السيد، ابن مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، عن فخره بأخيه، وهو يشاهد بطولاته تتجسد في مسلسل "الاختيار"، قائلا: "أنا فخور به إنه كان في كتيبة منسي، وقمت بدور فوق ما نتخيل، وهو منذ دخل الجيش، يتعامل كأنه شهيد، ولم يهرب ولم يجري، وثبت مكانه لآخر نفس".

وقالت فاطمة عباس، والدة الشهيد، أنا نفسي يكون الكل قلبه علي وطنه وجيشه، وشيء يفرحني أن أري ابني بطل، وهو ضحى عن الحي والميت.

وتفتخر بابنها قائلة: "لو ابني كان مات زي أي حد، لن يتذكره أحد، ولكنه مات شهيد، ومش زي أي شهيد، دا أخذ أكثر من 60 طلقة، بعد بسالة منه أمام عدوه، والدولة عملت له أفضل تكريم بمسلسل الاختيار، وخلدت أسمه لأنه بطل حقيقي، وأشكر الشاب اللي مثل دور ابني".

وتضيف أم الشهيد، أن "علي" كان أصغر أبنائي الستة، لكنه كان كبير أخوته بتفكيره، وخطب قبل عام ونصف من استشهاده، وكان عامل حسابه أنه ينزل بعد عيد الفطر يكتب كتابه، ويجهز الشقة، وفي الإجازة التالية يتزوج، واتفق مع الشهيد أحمد منسي، أنه يحضر معاه، لكنهما استشهدا معا.

وأكد أحد أصدقاء الشهيد، أنه أخر إجازة قال له: "أنا هاموت شهيد، ولن أرجع مرة أخرى، رغم أنه كان يرتب لعقد قرانه على خطيبته، التي ارتبط بها على مدار عام ونصف".