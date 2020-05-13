تأثرا بـ"الاختيار".. أطفال بالعريش يطلقون على أنفسهم "كتيبة المنسي" ويوزعون الإفطار

متأثرين بمسلسل "الاختيار" الذي يعرض في موسم رمضان الحالي ويستعرض سيرة الشهيد أحمد منسي، أطلق مجموعة من الأطفال من حي أبو صقل بالعريش على أنفسهم "كتيبة الشهيد منسي".

18 طفلا من أبناء "أبو صقل" بالعريش من مراحل عمرية مختلفة، وزعوا وجبات إفطار للعابرين على الطرق، وإهداء ثوابها لروح الشهيد أحمد منسى ورفاقه الذين استشهدوا على أرض سيناء وهم يكافحون الإرهاب.

قال محمد بكير، أحد شباب حى أبوصقل، ومنسق المبادرة الخيرية، إن المشاركين فيها، 4 أطفال فى عمر 5 سنوات، و6 في سن الـ 12 عاما، و8 في سن الـ16 عاما.

وأضاف "بكير" أنهم ينتشرون قبيل موعد الإفطار على جانب الطريق الدولي المار من حيهم ويوزعون على الصائمين إفطارا سريعا عبارة عن تمر وعصير وحلويات كنافة وكيك، ويطلبون منهم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وفضَّلوا أن يطلقوا على أنفسهم "كتيبة الشهيد منسي" ويعتمدون في توفير نفقات هذه الوجبات على جهود ذاتية تطوعية من جانبهم.

وقال إن الذين يقومون بالتوزيع عليهم كل من يمرون على الطريق وقت الغروب ومع حلول موعد الإفطار بينهم أهالى وعمال عائدين من عملهم، وهذا يسعد الجميع، وأن الذين يتم التوزيع عليهم هم العابرون من الطريق الدولى العام المؤدى إلى مدينتى الشيخ زويد ورفح والميناء وديوان عام المحافظة.

وأضاف محمد بكير أن رسالتهم من على أرض الفيروز لأرواح الشهداء "أنتم دافعتم عن سيناء ونلتم الشهادة، ونحن نسير على خطاكم ليعلم القاصي والداني دماؤكم الزكية نهر يسري في عروق أبناء سيناء وذكراكم عندنا خالدة".

وقال محمد المالح أحد الشباب المشارك في المبادرة، إن الصغار يسبقون الكبار وجميعهم يكونون فرحين لهذه المبادرة لما لها من أثر ولما يعلمه أبناء شمال سيناء من قيمة تضحية الشهداء، موضحا أننا تعلمنا منذ الصغر حب الضيف والغريب، وتوارثنا هذا الشيء من الآباء والأجداد ولا نريد أن ينتهي على مر العصور مهما كانت المبررات.

وقال طفل صغير يُدعى أحمد بكير: "أنا بحب الشهيد المنسى وبتابع كل شيء عنه، ونفسي لما أكبر أبقى زي المنسى بطل كبير، وعلشان كده أنا بشارك في عملية التوزيع على روح الشهيد المنسي".