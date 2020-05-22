أرملة شهيد الواحات أحمد جاد الله: تأثرت أنا وبناتي بمشاهدة حلقة الاختيار

قالت أمنية أحمد أمين السيد، أرملة المقدم أحمد جاد الله جميل يوسف، إنها كانت تشاهد مسلسل الاختيار وتعلم أنهم سيذكرون حادث الواحات وتابعت أن ما ظهر في المسلسل مجرد لمحة من الحادث الذي استمر وقتا طويلا وراح فيه شهداء وفي المقابل مقتل تكفيريين وعلى رأسهم الإرهابي عماد عبدالحميد.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن" "كنت متوقعة إن الحادثة مش هتيجي كاملة لكن ذكرهم شيء جيد، وهو ما لفت أنظار بناته جالا 8 سنوات، وجميلة 6 سنوات، ولكن عند مشاهدة الحلقة وخصوصا مع كتابة اسم الشهيد قالت البنتين قرينا اسم دادي وتذكروا الحادث فرغم صغر سنهم إلا أنهم مدركون للأحداث ويتذكرون ما قيل وأن الحادث استغرق وقتا طويلا حتى أنهم يعرفون بمقتل الإرهابي عماد عبد الحميد في هذه الواقعة".

وأضافت أرملة الشهيد أنها وبناته يتابعون مسلسل الاختيار وكانوا يشاهدون حلقة ملحمة البرث أمس وهم في كامل تركيزهم رغم صعوبة الأحداث ومدى تأثرهم به إلا أنهم تابعوه، مؤكدة أن المسلسل "عمل طفرة في الجيل والجيل بقى عنده انتماء يعرف يعني ايه جيش".