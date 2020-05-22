"في يوم واحد".. منفذ الأكشن يروي تفاصيل تصوير حادث الواحات في الاختيار

مشاهد مدتها لم تتجاوز الدقائق، أعادت إلى الأذهان تفاصيل حادث الواحات الإرهابي الذي استهدف رجال الشرطة المصرية في سيناء في أكتوبر عام 2017، خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، مواجهات بين العناصر الإرهابية ورجال الشرطة، حرص أحمد عبداللاه، منفذ مشاهد الأكشن والمعارك في الاختيار على تدريب فريق العمل على تنفيذها كما تمت في الواقع، وإن كانت أقل صعوبة من تنفيذ مشاهد ملحمة البرث، يقول في بداية حديثه لـ"الوطن".

كباقي المعارك التي جسدها مسلسل الاختيار، استعد فريق العمل لتنفيذها قبل بدء التصوير بمعرفة خطوات التحرك وتوزيع الأفراد، استغرق تصويرها يوم واحد فقط، على عكس البرث التي استغرقت في تجسيد أحداثها أيام طويلة، بحسب تعبير عبد اللاه.

أصعب ما في حادث الواحات هو التصوير بين جبلين

أصعب ما في تنفيذ مشاهد حادث الواحات هو طبيعة المكان الجبلية الذي تم التصوير فيه،"أصعب حاجة التصوير بين جبلين وتوزيع الناس في المكان لكن تفاصيل الموقعة مش صعبة في التنفيذ بعد التدريب عليها"، حسب قوله.

مشاهد النيران المشتعلة كانت حقيقية وليست خدعة سينمائية، ولذلك كان يتمّ تدريب فريق العمل وتأمينه جيدًا قبل التصوير، وأما عن القنابل التي تنفجر، أكّد منفذ مشاهد الأكشن والمعارك للمسلسل، أنّها ليست قنابل حقيقية، وإنّما مواد سينمائية قابلة للانفجار لتعطي نفس أثر انفجار القنبلة الحقيقية في الواقع.