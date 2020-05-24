من "بنك مصر" لـ"أبو الريش".. التباعد الاجتماعي بطل إعلانات رمضان 2020

فرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، سيطرته على جميع جوانب الحياة منذ ظهوره، فلم يقتصر فقط على الحياة العادية فقط، وإنما أيضا انعكس على إعلانات شهر رمضان بعام 2002، الذي كان بطل أغلبها مبدأ التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي، إنطلاقاً من توصيات منظمة الصحة العالمية.

ظهر التباعد الاجتماعي في إعلانات رمضان عبر عدة أشكال، منها إعلان بنك مصر "إنت النسخة الأصلية، إنت استثنائي"، حيث شارك فيه الفنانين محمود العسيلي وبهاء سلطان، الذين يأدون أغنيته التي حققت نجاحا كبيرا، على بُعد واضح يفصلهم عن بعضهم البعض، فضلا عن ظهور أعداد قليلة مشاركة بالإعلان.

ورغم الاعتياد على تجمع أكثر من فنان بنفس المكان في الإعلان، إلا أن شركات الاتصالات تغلبت على ذلك من خلال جمعهم أيضا بينما التزم كل نجم في منزله طبقا للتباعد الاجتماعي والعزل المنزلي، والتغلب على الأمر من خلال "الفيديو كول"، وهو ما ظهر من خلال إعلان "عزوتنا ملايين"، والذي يشارك به اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، والفنانين محمد هنيدي وإسعاد يونس وعبد الرحمن أبو زهرة وأمينة خليل وأمير عيد، وأحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، ومنى زكي، الذين يظهرون جميعهم في حديث يجمعه عبر المكالمات المرئية.

وهو ما تكرر أيضا في إعلان "سنة الحياة - وحشتنا اللمة"، الذي شارك فيه الفنان حسين الجسمي بغنائه فقط، بينما ظهرت عدة عائلات ملتزمة بالتباعد الاجتماعي والعزل المنزلي ويتحدثون عبر "فيديو كول" فقط أيضا في أجواء من المودة والمحبة.

"عادي اهو".. هي الأغنية التي أداها الفنان أحمد حلمي بطريقة كوميدية، بمفرده فقط، تطبيقا للتباعد الاجتماعي، ضمن إعلان لإحدى شركات الاتصالات، بينما ظهر بأحد مشاهده وهو يتحدث إلى أصدقاءه بخاصية الفيديو كول.

وفي إعلان "لسة أكتر" يظهر الفنان الكوميدي مصطفى خاطر، وهو يمارس بعض الأنشطة ويتسلى مع أفراد أسرته بالمنزل ويحرص على تطبيق قواعد التباعد الجتماعي والعزل المزلي بطريقة كوميدية.

بينما اعتمدت إعلانات عدد من المستشفيات الخيرية على الفيديو جراف، لتجنب التجمعات وتنفيذ قواعد الحماية من كورونا، فضلا عن التركيز على الإعلان ذاته، منها مستشفى أبو الريش للأطفال، الذي اقتصر على رسومات "انيميشن" وأغنية لفريق "كايروكي"، ليحكي قصة مستشفى تستقبل المرضى من الأطفال من كل أنحاء مصر منذ سنوات وتقدم العلاج بالمجان.

وهو النهج نفسه الذي اعتمدت عليه إعلانات مستشفى "أهل مصر" للحروق، حيث اقتصر على "الأنيميشن"، حيث تناول قصص مختلفة للتعبير عن تلك المعاناة دون إيذاء مشاعر المشاهدين.