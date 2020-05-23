تراجع إصابات كورونا في نيويورك لمستوى بداية الازمة

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، أمس الجمعة، تراجع العدد اليومي للاصابات الجديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية، لأقل من نظيره قبل ثلاثة أشهر، عند بدء مكافحة الفيروس التنفسي، تزامنا مع بدء نيويورك، تنفيذ خطة تخفيف قيود الإغلاق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح كومو في مؤتمر صحفي، أن نيويورك التي بدأت ببطء في فتح مناطق من الولاية الاسبوع الماضي ابلغت عن 225 حالة اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية استنادا الى متوسط متداول مدته ثلاثة ايام.

وأشار كومو، إلى ان عدد الاصابات الجديدة في انخفاض مطرد في جميع انحاء الولاية، موضحا أن كورونا المستجد أودى بحياة 109 أشخاص أمس الأول الخميس في ولاية نيويورك وهو رقم لا يزال مرتفعا لكنه يتراجع ببطء أيضا.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا: إن عدد حالات دخول المستشفيات واستخدام المرضى اجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات تسجل انخفاضات يومية، مضيفا أن ولاية نيويورك بدأت فعليا في تنفيذ خطة رفع إغلاق كورونا المستجد مرحليا وذلك في المناطق التي استوفت المعايير الصحية السبعة ومنها انخفاض حالات دخول المستشفيات والاصابات الجديدة بالإضافة إلى توافر السعة السريرية وقدرات الاختبارات في المستشفيات