حاكم نيويورك يمدد عزل المدينة حتى 28 مايو

مدد حاكم ولاية نيويورك أندريو كومو، مرسوم العزل في المدينة الذي كانت تنتهي مدته اليوم، حتى 28 مايو الجاري، حسب ما أكده الحاكم خلال مؤتمر صحفي، في حين كان مرسوم وقع مساء اليوم السابق يشير إلى تاريخ 13 يونيو المقبل.

واستثنى القرار خمس مناطق صغيرة في الولاية غير مكتظة بالسكان، بامكانها إعادة أنشطتها التجارية والاقتصادية بشكل تدريجي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وكان كومو، أعلن في وقت سابق أنّ عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية وصل عند 157 حالة، في تراجع لافت للمعدل اليومي، معتبرا أنّ 5 من مناطق الولاية باتت مستعدة للانفتاح، وفقا لما نشره موقع "العربية".