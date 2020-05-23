العثيمين يجري مشاورات مع المالكي لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، تم خلاله بحث التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها الإجراءات الأحادية التي تنوي إسرائيل القيام بها، لضم أراضي عربية، التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الجانبان، أهمية بذل الجهود على كافة الأصعدة لمنع تنفيذ خطط الضم ووقف سياسة الاستيطان غير القانونية بموجب القانون الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

واتفق الجانبان على أهمية عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لبحث هذه التطورات وذلك في أقرب وقت ممكن.هذا وسيواصل معالي الأمين العام مشاوراته مع الدول المعنية لتحديد موعد الاجتماع.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعزي حكومة وشعب باكستان في ضحايا الطائرة المنكوبة

وفي سياق آخر، أعرب العثيمين عن أحر تعازيه لأسر وذوي ضحايا الطائرة التابعة لشركة الطيران التي تحطمت، أمس الجمعة، في أحد الأحياء السكنية في كراتشي.وقدم معاليه التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ولأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته في هذا اليوم الفضيل وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبروالسلوان.

وأعلنت السلطات الباكستانية، مقتل 66 شخصاً حتى الآن في حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، بالقرب من مطار كراتشي الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".