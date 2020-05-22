المالكي يبحث مع أبو الغيط آليات مواجهة خطر الضم الإسرائيلي

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أفكارا حول الآليات المناسبة لمواجهة خطر الضم الإسرائيلي، ومتابعة مخرجات الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية العرب، وتعزيز الدعم العربي للجهد الفلسطيني في تلك المواجهة، بما فيها تفعيل شبكة الأمان المالية العربية.

وفي السياق، وجه 18 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني جانتس، حذروا فيها من مغبة الضم الأحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكندية آدم أوستن، إن كندا لن تعترف بضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية، وإنها "قلقة للغاية من أن تمضي إسرائيل قدما في الضم من جانب واحد"، مؤكدا أن ذلك سوف يضر بمفاوضات السلام ويتعارض مع القانون الدولي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن قوات الأمن الفلسطينية بدأت بالانسحاب من عدة بلدات وقرى تحيط بالقدس وتقع في المنطقة المصنفة "ب" وهي: العيزرية وأبو ديس وقطنّة وبدّو وبيت إكسا تطبيقا لقرار "رام الله" وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وكانت هذه القوات قد انتشرت هناك بتنسيق مع الجانب الإسرائيلي في إطار المساعي المشتركة لمواجهة الكورونا.

وقالت الهيئة إنه "يُعتقد أن انسحابها جاء لمنع احتمال الاحتكاك مع قوات الأمن الإسرائيلية في ظل غياب التنسيق بين الجانبين".

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، موطنة فلسطينية وابنتها وأخضعتهما لتحقيق ميداني قبل أن تخلي سبيلهما، خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن أكثر من 15 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت الحارة الغربية وتمركزت في حي السلمة، ونفذت عمليات دهم واقتحام طالت العديد من منازل المواطنين، وتخللها عمليات عنف وعربدة من قبل جنود الاحتلال الذين اعتدوا على اصحاب المنازل المستهدفة وحطموا محتوياتها.