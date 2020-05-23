 عاجل.. مصرع هارب من مؤبد في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب القبض عليه في 3 قضايا سرقة وقتل ومخدرات ومحكوم عليه بالمؤبد، مصرعه في تبادل إطلاق نار مع الشرطة، أثناء تواجده بمنطقة طريق جنيفة وأم قمر بمدينة فايد وبحوزته 100 جرام هيروين للإتجار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان للواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي، مدير المباحث يفيد بتلقيه بلاغا بورود معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام عن قيام أحد العناصرالإجرامية شديدة الخطورة (عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "قتل عمد وسلاح ناري - سرقة بالإكراه – تبديد" محكوم عليه فيهم بالسجن المؤبد) بالإتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين، متخذاً من منطقة طريق جنيفة وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطه الآثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بالتعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعه وعُثر بجوار جثته على ( بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار - 100 جرام لمخدر الهيروين - 3 هاتف محمول، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.