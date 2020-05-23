صورة.. حمدي الميرغني مع عادل إمام: يستحق وبجدارة لقب الزعيم

نشر الفنان حمدي الميرغني صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مع الفنان عادل إمام بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو".

وكتب الميرغني: "فلانتينو.. أخر يوم تصوير كان كل فريق العمل بيبارك للزعيم علي المسلسل وقال جملة وقتها قال باركوا لنفسكم لأن ده مش مسلسلي أنا لوحدي.. ده مسلسل كل واحد اشتغل في المسلسل ده من أول الراجل اللي بينضف اللوكيشين لحد المخرج وده تصرف بسيط يثبت أنه الأستاذ يستحق وبجدارة لقب الزعيم".

وأضاف الميرغني: "وأنا حابب أقول شكراً من قلبي لكل واحد تعب في المسلسل سواء وراء الكاميرا أو قدامها وبجد ليا الشرف أني أشتغلت معاكم وكان نفسي أتصور مع واحد واحد وأشكره بالأسم.. شكراً للزعيم الفن العربي الأستاذ الكبير أسماً ومقاماً عادل أمام .. شكراً للمخرج المتألق رامي أمام.. شكراً للكاتب المخضرم أيمن بهجت قمر.. شكراً للمنتج هشام تحسين، وشكراً للمشرف العام على الانتاج محمد شيحا والمنتج الفني هاني صلاح.. وشكراً لمدير التصوير المُبدع أستاذ يوسف بارود .. شكراً للمخرج المنفذ هاني يسري.. شكراً للأستاذة دلال عبدالعزيز والأستاذه داليا البحيري.. شكراً لكل الأساتذة والنجوم والفنانين اللي أتشرفت بالشغل معاهم.. شكراً للفريق عملي شكراً لكل الفنيين والعمال بالمسلسل.. وأخيراً الشكر واجب للجمهور المحترم اللي دايماً في ضهرنا".

مسلسل فلانتينو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة الفنان عادل إمام ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.