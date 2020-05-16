الحلقة 22 من مسلسل سكر زيادة.. حمدي الميرغني يبحث عن والدته

تبدأ الحلقة 22 من مسلسل سكر زيادة، بمجىء شخص يدعى "عكاشة" حمدي الميرغني، من الصعيد، يقول إنه يبحث عن والدته، يذهب إلى الفيلا، وعندما يرى "جميلة" هالة فاخر، يقول لها إنها والدته، ثم عندما يرى "عصمت" نادية الجندي، يقول لها إنها والدته، والأمر نفسه مع "كريمة" نبيلة عبيد، لكنهن يطردنه خارج الفيلا.

تحضر إلى الفيلا فتاة تدعى "أم السعد" جاءت مع "عكاشة"، لتوشوش الودع حتى يعرف من والدته، لكن "عصمت" لا تصدقه، ثم التقى بـ"فوزية" سميحة أيوب، وأخبرها أنه يبحث عن والدته، لكنها طردته.

يخبر "عكاشة" حارس العقار، أن عليه ثأر وهو هارب من الصعيد، وأن والده هو من أعطاه عنوان المنزل، وأخبره أن هناك والدته، "عصمت" تتهم "كريمة" أنه ابنها، والأمر نفسه تفعله "كريمة".

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.