خالد عمران: صلاة العيد في المنازل بدون خطبة.. و12 تكبيرة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة العيد تعد مظهر للسرور والفرح بشكل خاص، مع التمسك خلال أداء صلاة العيد بالصحة والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا: "الدين علمنا أن نقدم الحفاظ على الحياة والنفس، وأن الإنسان قبل البنيان".

وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جمال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه وعلى كافة المواطنين المكوث في منازلهم مع صلاة العيد بعدد تكبيرات زوائد 7 في الركعة الأولي بعد تكبيرة الإحرام و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام، موضحا أنه يمكن أن يصلي المسلم صلاة العيد منفردا أو جماعة بأهلة في المنزل.

وأكد أن هناك عددا من أعضاء الجماعات المختلفة ممن يدعون إلى صلاة العيد في جماعات الأمر الذي من الممكن أن يؤدى إلى إصابة المصلين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الإرهابيين والمتطرفين ممن يريدون النيل من مصر بكل مؤسساتها، ودار الإفتاء أحدى المؤسسات التي تقف للحيلوله دون حدوث ذلك.