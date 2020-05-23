عدلي حسين: خلافي مع كمال الشاذلي كان لتغيير اسم ميدان الجيش بالمنوفية

قال المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إنه كان على خلاف مع كمال الشاذلي، السياسي والبرلماني ووزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى حتى 2004، بسبب سعيه الدائم على السيطرة، وتخيله بأن محافظ المنوفية تابع له، حتى سعى لنزع اسم ميدان الجيش في محافظة المنوفية، ووضع اسمه على الميدان: "شيلتها وحطيت اسم الجيش مرة أخرى".

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع على فضائية "TEN"، أنه عندما وقف أمام "الشاذلي"، في تلك الواقعة لم يكن لديه سلطة للوقوف أمامه، فيما كان للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، دور في إنصافه على ما قام به "الشاذلي"، موضحا أنه طالب الرئيس "مبارك" بإعادته إلى سلك القضاء وترك محافظة المنوفية، الأمر الذي رفضه الرئيس "مبارك": "قلت له لو أنا قعدت كمال الشاذلي هيسقط في الانتخابات، وتم نقلي للقليوبية".

وأكد أن اللواء الراحل عمر سليمان، أنصفه في خلافه مع كمال الشاذلي، بعدما تأكد بأنه لا يملك سوى الحقيقة وليس الواسطة.