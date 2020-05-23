الأمم المتحدة تعلن عزمها جمع ملياري دولار لدعم برامج الإغاثة في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة عزمها جمع تمويل دولي عاجل بقيمة ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة فيها حتى نهاية العام، وذلك بعد تقارير ترجّح انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أنحاء البلاد، مع انهار نظام الرعاية الصحية بها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ينس لايركه: إن منظمات الإغاثة في اليمن تعمل على أساس أن هناك تفشياً محلياً في أنحاء البلد، ونسمع من الكثير منهم أن الوضع مقلق بشدة وهم يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعلياً.

وأشار لايركه، إلى أن موظفي الإغاثة أكدوا اضطرارهم لرفض مساعدة الناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأوكسجين الطبي أو إمدادات كافية من معدات الوقاية الشخصية.

من جهة أخرى، قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية: إن المركز الرئيسي لعلاج كورونا في جنوب اليمن، رصد ما لا يقل عن 68 وفاة خلال ما يربو بقليل على أسبوعين.وأضافت أن الرقم، الذي يتجاوز ضعفي الحصيلة التي أعلنتها السلطات اليمنية حتى الآن، يشير إلى كارثة أوسع نطاقاً تتكشف في المدينة.

واعلن اليمن، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الاصابات بكورونا المستجد إلى 205 بعد تسجيل 12 اصابة جديدة في ثلاث محافظات، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في بيان انها سجلت 6 اصابات مؤكدة في حضرموت و 3 اصابات في كل من تعز وشبوة.

واضافت اللجنة اليمنية، بأنها سجلت حالة تعافي واحدة في حضرموت، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة.

واوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، ان اجمالي الاصابات التي سجلت في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية منذ 10 ابريل الماضي ارتفع الى 205 اصابة و 33 حالة وفاة مقابل 6 حالات شفاء