نيجيريا تسجل 339 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز النيجيري للوقاية ورقابة الأمراض، أمس الجمعة، تسجيل 339 حالة إصابة جديدة مؤكده بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7016 حالة.

وأوضح المركز، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 211 حالة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

جنوب أفريقيا تًسجل 1134 إصابة جديدة بالوباء

وفي جنوب إفريقيا،أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 1134 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 19137 شخصًا.

وقالت الوزارة في بيان: إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الاجمالي للوفيات إلى 369 شخصًا، كم تم تسجيل 8950 حالة شفاء.

وجنوب أفريقيا تتصدر قائمة دول القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات .