مالطا تنقذ 140 مهاجرا..وتبقيهم على متن سفينة خارج المياه الإقليمية

أنقذت مالطا، أمس الجمعة 140 مهاجرا كانوا على متن سفينة تتعرض للغرق لكنها رفضت نزولهم على أراضيها وأبقتهم عوضا عن ذلك على متن سفينة سياحية مؤجرة خارج مياهها الإقليمية مباشرة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقام بإنقاذ المهاجرين زورق دورية تابع لمالطا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة بعد أن دخلت سفينتهم منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وتم نقل المهاجرين إلى السفينة السياحية بعد ظهر أمس الجمعة لتنضم إلى سفينتين أخريين استأجرتهما فاليتا قبل أسبوعبن لنفس الغرض وتقلان 160 مهاجرا آخرين.

وأصرت الحكومة المالطية على أنها لن تسمح لأي مهاجر بالنزول على أراضيها قائلة إن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تف بوعودها بقبول مهاجرين آخرين بعد نزولهم في أراضيها.