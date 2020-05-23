غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر والبحرين

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية بالجزائر، مساء الجمعة، أن غدا الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك للعام 1441 هجري، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الأوسط".

وقالت اللجنة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان- إنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال وبناء عليه يصبح اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان، وغدا الأحد هو غرة شهر شوال.

وأعربت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أملها في أن يرفع الله وباء كورونا عن الجزائر والبشرية جمعاء. يذكر أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، لها فروع بكل الولايات الجزائرية الـ 48 وتضم علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

غداالأحد.. أول أيام عيد الفطر في البحرين

من جانبها، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن، اليوم السبت، هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1441 هجرية و أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".