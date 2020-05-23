ناقلات تحمل وقودا إيرانيا تقترب من البحر الكاريبي

قالت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أيكون، إن أسطولا صغيرا من خمس ناقلات، تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا المتعطشة للبنزين، يقترب من البحر الكاريبي، إذ من المتوقع وصول أول سفينة إلى مياه البلد الجنوب أمريكي، غدا الأحد.

وتورد إيران، حوالي 1.53 مليون برميل من البنزين والوقود الألكيلاتي إلى فنزويلا، بحسب حكومتي البلدين ومصادر وحسابات أجراها موقع تانكر تراكرز الإلكتروني بناء على مستويات غاطس السفن، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتسببت الشحنات في مواجهة دبلوماسية بين إيران وفنزويلا والولايات المتحدة، إذ أن كلتا الدولتين خاضعتان لعقوبات أمريكية.

وتدرس واشنطن إجراءات في المقابل، وذلك بحسب مسؤول أمريكي كبير، والذي لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن أي خيارات تجري دراستها.

وعززت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، تواجدها في البحر الكاريبي، من أجل ما تقول إنها عملية موسعة لمكافحة المخدرات. لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جوناثان هوفمان قال، أمس الأول الخميس إنه ليس لديه علم بأي عمليات تتعلق بالشحنات الإيرانية.

وأوضح هوفمان للصحفيين: "لا نزال نقول إن إيران وفنزويلا - وهما من الخارجين على النظام العالمي - تنتهكان بوضوح العقوبات الدولية على كلتيهما بهذه العملية".

وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو،إن الجيش سيرافق الناقلات فور وصولها إلى منطقة البلاد الاقتصادية الخالصة.

واقتربت الناقلة فورشن التي تحمل علم إيران، وهي الأولى في الأسطول، من البحر الكاريبي، أمس الجمعة.

وتبحر وهي تشغل إشارة الأقمار الصناعية لديها منذ عبورها قناة السويس في وقت سابق من مايو الجاري،.وأظهرت بيانات أيكون أن السفن الأربعة الأخرى تتبع المسار نفسه عبر المحيط الأطلسي.

خامنئي يشيد بمد الفلسطينيين بالسلاح في مواجهة "الغدة السرطانية"

وكان المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، وصف أمس الجمعة إسرائيل بأنها غدة سرطانية صهيونية، وأشاد بمشاركة بلاده في تسليح الجماعات الفلسطينية التي تتصدى لها، مما أثار إدانة سريعة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال خامنئي في خطبة ألقاها عبر الإنترنت:"الكيان الصهيوني زائدة قاتلة وضرر محض لهذه المنطقة وهو زائل لا محالة".

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه العبارات، ووصف وزير الخارجية الأمريكي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هذه التصريحات بأنها "معادية للسامية تثير الاشمئزاز والكراهية" ولا تمثل روح التسامح لدى الإيرانيين.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل إنها تصريحات "غير مقبولة بالمرة وتعد مصدر قلق بالغ" وتتنافى مع هدف إحلال السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

ورغم إشادة زعماء جماعات مسلحة في غزة، منها حركة "حماس" والجهاد الإسلامي، مرارا بما تتلقاه من دعم مالي وعسكري من إيران، لم يسبق وأن أكد خامنئي نفسه على الملأ تزويدها بالسلاح.