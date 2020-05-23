ترامب: بعض الحكام اعتبروا متاجر الخمور بمثابة أماكن ضرورية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكام الولايات، بإعادة فتح الكنائس والمعابد والمساجد هذا الأسبوع، المغلقة بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإلا سيتجاوزهم إذا رفضوا اتباع توجيهاته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن تصريح ترامب خلال حديث صحفي بالبيت الأبيض، قوله إنه يعلن دور العبادة من كنائس ومعابد ومساجد أماكن ضرورية تقدم خدمات أساسية.

وقال ترامب للصحفيين، "بعض الحكام اعتبروا متاجر الخمور وعيادات الإجهاض بمثابة أماكن ضرورية، لكنهم تركوا الكنائس ودور العبادة الأخرى. لكن هذا ليس صحيحا. لذلك، علي رفع هذا الظلم وإعلان دور العبادة أماكن ضرورية".

وزارة العمل: البطالة ارتفعت في الولايات الأمريكية الخمسين في إبريل

من جانبها، قالت وزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة إن معدلات البطالة ارتفعت وتراجع إجمالي التوظيف في ولايات البلاد الخمسين ومقاطعة كولومبيا في أبريل الماضي، إذ أجبرت جهود احتواء جائحة كورونا المستجد الشركات على إغلاق أبوابها في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضح مكتب إحصاءات العمل بالوزارة إن 43 ولاية سجلت مستويات قياسية مرتفعة من البطالة الشهر الماضي، إذ كان أعلاها في نيفادا، وهي الولاية الأكثر اعتمادا على خدمات الطعام وقطاع الفندقة اللذين تضررا بشدة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقفز المعدل في نيفادا 24.2 نقطة مئوية إلى 28.2 بالمئة، أي قرابة مثلي معدل البطالة على المستوى الوطني في أبريل نيسان الذي بلغ 14.7 بالمئة.

وسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً عند فتح جلسات التداول اليوم، متأثرةً بأنباء عن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بفعل تحرك بكين لفرض قانون للأمن القومي في هونج كونج.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.14 نقطة أو 0.05 % إلى 24461.98 نقطة.وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 0.46 نقطة أو 0.02 % إلى 2948.05 نقطة، فيما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 6.33 نقطة أو ما يعادل 0.07 % إلى 9278.55 نقطة.

الخزانة الأمريكية: صناديق استثمار اشترت أوراقا لأجل 10 سنوات بقيمة 13.703 مليار دولار

وأشارت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية صدرت، أمس الجمعة، إلى أن مديري استثمارات كبرى اشتروا أوراقا لأجل عشر سنوات بقيمة 13.703 مليار دولار في عطاء عُقد في مايو أيار، مقارنة مع 14.073 مليار دولار في الشهر السابق.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة لمخصصات العطاءات، اشترى مستثمرون في الخارج، وهي مجموعة كبيرة أخرى من حائزي الدين الحكومي الأمريكي، بما قيمته 8.069 مليار دولار من أحدث معروض من الأوراق لأجل عشر سنوات، مقارنة مع 3.384 مليار دولار في الشهر السابق.

وباعت وزارة الخزانة أيضا أوراقا لأجل عشر سنوات بنحو 49 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري لبنوك وصناديق معاشات ومتعاملين في السندات بالبورصة الأمريكية.

وفي عطاءات أخرى عقدت في نفس الأسبوع الذي عقد فيه عطاء الأوراق لأجل عشر سنوات، اشترى مديرو استثمارات كبرى أوراقا لأجل ثلاث سنوات بقيمة 21.214 مليار دولار، مقارنة مع ما قيمته 16.525 مليار دولار اشتروه في الشهر السابق. واشتروا سندات لأجل 30 عاما بقيمة 12.094 مليار دولار مقابل 10.947 مليار دولار في الشهر السابق.

واشترى مستثمرون في الخارج بقيمة 5.423 مليار دولار من أحدث معروض من الأوراق لأجل ثلاث سنوات، مقارنة مع ما قيمته 4.869 مليار دولار اشتروه في الشهر السابق. واشتروا سندات لأجل 30 عاما بقيمة 1.902 مليار دولار مقابل 1.196 مليار دولار في الشهر السابق.

وعرضت وزارة الخزانة سندات لأجل ثلاث سنوات بيمة 64 مليار دولار وسندات لأجل 30 عاما بقيمة 34 مليار دولار.