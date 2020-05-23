الصحة العالمية: إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 100 ألف

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في أفريقيا بلغت نقطة حساسة بتسجيل أكثر من 100 ألف مصاب بالجائحة التنفسية في تلك القارة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المنظمة في بيان من مقرها الإقليمي في أفريقيا إنه مع ذلك فإن الوباء في أفريقيا يأخذ مسارا مختلفا عن باقي أنحاء العالم اذ لم تنمو أعداد الحالات بنفس نموها في مناطق أخرى.

وأشارت المنظمة، إلى أن أفريقيا سجلت 3100 حالة وفاة بكورونا المستجد مقابل 4900 في أوروبا التي وصلت الإصابات فيها إلى 100 ألف.

وعزت المنظمة، تراجع الوفيات في أفريقيا بسبب كورونا إلى أن 60 % على الأقل من السكان هم تحت الـ 25 عاما بالإضافة لعوامل أخرى.وأوضحت المنظمة أنه رغم انخفاض حالات الإصابة نسبيا في أفريقيا فإن الجائحة تهديد كبير للأنظمة الصحية في القارة.

وأشادت الصحة العالمية، بإنجاز 1.5 مليون اختبار تشخيصي بين الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا المستجد في أفريقيا، مؤكدة الحاجة لدعم القدرات الأفريقية في إجراء الاختبارات في المناطق الحضرية والريفية