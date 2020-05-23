الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، أظهر كيف أن صحة الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بعلاقته بعالم الطبيعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد جوتيريش، في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، أن الحلول التي نتطلع إليها تكمن في الطبيعة، مشيراً إلى أن الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارته على نحو مستدام ضروريان من أجل التخفيف من الاضطراب المناخي، وضمان الأمن المائي والغذائي، بل ومنع تفشي الجوائح أيضا.

ودعا جوتيريش، للعمل سوياً من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي حتى نتمكن من بلوغ أهدافنا في مجال التنمية المستدامة.

من جانبه أشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديا مزدوجا، بسبب استمرار التهديد الوجودي الذي يشكله فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وأوضح باندب، أن استمرار فقدان التنوع البيولوجي وتغير النظام الإيكولوجي يزيد من خطر ظهور الأمراض وانتشارها بين البشر والحيوانات والأنواع الحية الأخرى.