عدد الإصابات بكورونا بالولايات المتحدة يتجاوز 1.6 مليون حالة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تسجيل ما يزيد على 1200 حالة وفاة جديدة، جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 23 ألف إصابة جديدة به، ليجاوز بذلك إجمالي الإصابات بالدولة حاجز 1.6 مليون حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وكشفت حصيلة نشرها المركز التابع للجامعة، والمتخصص برصد الجائحة محليا وعالميا، أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع، أمس الجمعة، إلى مليون و600 ألف و723 حالة، فيما توفي بسببه 95972 شخصا حتى الآن.

28853 حالة وفاة ناجمة عن الوباء في ولاية نيويورك

وأشارت الجامعة، الى ان هناك 358 ألفا و154 حالة إصابة مؤكدة بكورونا المستجد و28853 حالة وفاة ناجمة عنه في ولاية نيويورك وهي مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا بكورونا المستجد من حيث عدد الإصابات والوفيات مع الاخذ في الاعتبار ان اجمالي عدد الحالات في جميع أنحاء العالم وصل حتى الآن إلى 5 ملايين و209 آلاف و266 حالة إصابة و338 ألفا و121 حالة وفاة.