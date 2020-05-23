للمرة الأولى.. الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عدم تسجيل أي حالة اصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك للمرة الاولى منذ تفشي الجائحة في البلاد في 26 من يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة، أنه بذلك يظل اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي عند 82971 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

واضافت اللجنة الوطنية، ان هناك 28 حالة إصابة جديدة بالوباء من دون أعراض بينما لم تسجل اي حالات وفاة جديدة بكورونا المستجد حتى نهاية أمس الجمعة.

وكشفت اللجنة الصينية، عن ان ثلاثة اشخاص غادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الوباء وانتشاره حتى الآن الى 78258 شخصا.

وذكرت اللجنة الوطنية، ان 79 شخصا مازالوا يتلقون العلاج و5085 شخصا تحت المراقبة الطبية أثر مخالطتهم مرضى مصابين بالوباء من بينهم 252 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية.

وعن الحالات خارج بر الصين الرئيسي، اشارت اللجنة الى تسجيل 1065 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية أمس الجمعة من بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 إصابة في منطقة مكاو الادارية الخاصة، فيما سجلت تايوان، 441 حالة إصابة منها سبع حالات وفاة.

وأوضحت اللجنة، أن 1029 مريضا في هونج كونج و45 في مكاو و408 في تايوان، غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح-أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين-"خه لي فنج"، ان تأثير كورونا المستجد على الاقتصاد الصيني "كبير ولكنه سيكون قصير الأجل ومؤقتا".

واضاف "فنج"، في تصريح صحفي أنه "بالحكم على أساسيات الاقتصاد الصيني لم يتغير اتجاه التنمية الإيجابي فقد واصلت الصناعة الزراعية الحفاظ على اتجاه تنموي جيد وتتمتع الصناعات الناشئة بزخم نمو جيد في حين أن الصناعات التقليدية تتعافى بشكل جيد".

وأوضح "فنج" أن قطاعات الاستهلاك في صناعة الخدمات التي تحملت وطأة المرض تنتعش بقوة وبشكل منظم مؤكدا أن الصين قادرة وعازمة على مواصلة تعزيز تنمية مطردة وقوية ومستدامة للاقتصاد.