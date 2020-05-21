عالم أمريكي: لا تعولوا على اكتشاف لقاح لكورونا.. واتخذوا الصين نموذجا

أكد العالم الأمريكي وليام هيسلتاين، أن الاعتماد بشكل نهائي على اكتشاف لقاح لمواجهة فيروس كورونا، يعد أمرًا غير صحيح، مطالبًا باتخاذ الصين كنموذج، لكيفية محاربة العدوى.

وقال هيسلتاين، إنه ليس على الحكومات أن تتخذ قرارات بتخفيف القيود المفروضة لمكافحة كورونا، اعتمادًا على اكتشاف لقاح ناجح يوما ما، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وعن إمكانية التوصل للقاح، من شأنه القضاء على فيروس كورونا أجاب: "أنا لن أعول على ذلك".

وأضاف العالم الأمريكي، أن لقاحات صنعت سابقًا لأنواع أخرى من فيروسات كورونا، وفشلت في حماية الأغشية المخاطية في الأنف، إذ دخل الفيروس إلى الجسم.

وعن كيفية السيطرة على الوباء، أشار إلى أنها ممكنة عن طريق تحديد العدوى، وعزل الأشخاص الذين يتعرضون للعدوى.

واستكمل: "الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى اتبعت هذه الاستراتيجية بنجاح، وعلى العكس لم تقم أمريكا والدول الأخرى باتباع نفس النهج".

واختتم: "الصين وكوريا الجنوبية وتايوان هم النماذج الأفضل في مواجهة العدوى، بينما أمريكا والبرازيل وروسيا هم الأسوء".