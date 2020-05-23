اليوم.. أول أيام عيد الفطر المبارك في موريتانيا

أعلنت موريتانيا، أن اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك، وقال رئيس لجنة مراقبة الأهلة القاضي محمد محمود ولد غالي- في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية- "إن هلال شوال، تأكد مساء أمس الجمعة، بعد رؤيته بالعين المجردة، لأربعين شخصا من بينهم ستة في عدة محافظات موريتانية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت عدد من الدول العربية، أعلنت مساء أمس الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون بذلك يوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت السعودية ومصر والإمارات والكويت والأردن والوقف السني في العراق إن، اليوم، هو المتمم لشهر رمضان، مشيرة إلى أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.