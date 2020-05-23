مقتل 8 نزلاء خلال اشتباك بسجن في المكسيك

قال مسؤولون أمنيون بولاية خاليسكو بوسط المكسيك، أمس الجمعة، إن اشتباكا عنيفا في أحد سجون الولاية خلف ثمانية قتلى من السجناء إضافة إلى نقل ثمانية سجناء آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح.

وأوضح النائب العام بولاية خاليسكو جيرادو أوكتافيو سوليس، في مؤتمر صحفي، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم بأسلحة نارية، كما توفي أربعة آخرين بعد تعرضهم للضرب خلال الحادث الذي وقع في أحد سجون مجمع بوينتي جراند، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأكدت السلطات في وقت لاحق، موت شخص آخر بعد نقل تسعة أشخاص في بادئ الأمر إلى المستشفى، وقالت إن الاشتباك وقع لدى مشاركة السجناء في نشاط رياضي.

وأوضح مسؤولون، أن هيئة السجن لم تفقد مطلقا السيطرة على السجن ولم تواجه تهديدا وإنها ضبطت سلاحين ناريين وشحنة متفجرة يدوية الصنع.

واعتقل خمسة أشخاص بسبب دورهم المحتمل في الشجار، وقالت السلطات إنها ستحقق فيما إذا كان أي مسؤول عام قد تورط في ذلك.