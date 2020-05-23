الصحة الكوبية: لقاح يظهر قدرة كبيرة في معالجة حالات كورونا الحرجة

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم، أن لقاحا تمت تجربته على مرضى في مرحلة حرجة من الإصابة بوباء كورونا المُستجد "كوفيد 19" أظهر قدرة كبيرة ونتائج مُبشرة.

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية في نسختها باللغة الإنجليزية عن مدير قطاع الأوبئة بالوزارة فرانسيسكو دوران قوله: "إن لقاح (سي.أي.جي.بي 258) وهو مُخصص لمعالجة الأمراض الالتهابية المُزمنة مثل التهاب المفاصل، قد أظهر قدرة في معالجة مرضى (كوفيد-19)".

وأضاف دوران، أن مرضى كوفيد-19، في المراحل المتقدمة والحرجة، يُعانون من العاصفة السيتوكينية والتي تزيد بشدة من الالتهابات إلى درجة أنها تبطل عمل الجهاز المناعي وتؤدي إلى وفاتهم.

وأوضح دوران، أنه على عكس ما يحدث في كل دول العالم حيث يتمكن 20% فقط من المرضى في هذه المرحلة من التغلب على المرض إلا أن الدواء الكوبي الذي جرى اختباره على 52 مريضًا يشير إلى نسبة تعافي تصل إلى 78% في الحالات الحرجة.

وأعلن مركز "جماليا" الروسي للأبحاث العلمية والأوبئة، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الروسية، أن تجارب قبل سريرية على لقاح ضد الفيروس التاجي أظهرت نتائج جيدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع البدء في التجارب على البشر في 15 يونيو المقبل.

وقال مدير المركز الروسي، ألكسندر جينتسبرج في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم،"إنه بنهاية الصيف يمكننا البدء في إنتاج هذا اللقاح"، مضيفا: "إنه اختبر هذا اللقاح على نفسه".