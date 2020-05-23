مركز الفلك الدولي: قد تكون رؤية الهلال في دول إسلامية خاطئة

قال مركز الفلك الدولي إنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة في بعض الدول الإسلامية، التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وأوضح المركز الفلكي، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الجمعة أن عدة دول مثل موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي قد تكون في الحقيقة شاهدت كوكب عطارد وجرى اعتماده كهلال شوال، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "كوكبا الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة، قد يكون هذا هو السبب".

وتابع في تغريدة أخرى: "صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا".

وأعلنت دول أفريقية بينها دولة عربية عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لإعلان غالبية الدول الإسلامية أن العيد يوم غد الأحد، مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر.