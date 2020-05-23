"القوى العاملة" تصرف 35 مليونا لـ90 ألف عامل غير منتظم بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 373 شاباً من بينهم 4 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة البحيرة.

وأشار إلى أنه تلقي تقريراً بإنجازات مديرية القوى العاملة بالبحيرة عن شهى مارس وأبريل، تضمن صرف منحة الـ500 جنيه التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة لنحو 68 ألفا و58 عاملا وبإجمالي 34 مليونا و29 ألف جنيه، من خلال 183 مكتب بريد و114 فرعا للبنك الزراعي بالمحافظة.

وأضاف "سعفان" أنه تم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لنحو 3 آلاف و796 عاملا وبإجمالي مليون و898 ألف جنيه، فضلاً عن 150 عاملاً من عمال القرى الأكثر فقراً وبإجمالي 75 ألف جنيه.

وقال السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، إن اللجنة المشكلة من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية فتشت 276 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

أشار في تقريره إلى بعض الشركات التي منحت العمال إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر اعتبارا من أول مايو، وبموافقة العمال، لحين تحسن الظروف الناتجة عن جائحة كورونا.