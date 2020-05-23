فرنسا تستأنف التجمعات الدينية بعد شهرين من التعليق بسبب كورونا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم، السماح باستئناف التجمعات الدينية بعد تعليق استمر شهرين نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد كاستانير في بيان صدر بعد اجتماعه مع ممثلي الديانات في فرنسا على ضرورة الالتزام بجميع القواعد والضوابط الوقائية خلال التجمعات الدينية، كما أكد ضرورة "الالتزام بالشروط التي وضعتها السلطات الفرنسية وبينها وضع الكمامات ووجود مسافة لا تقل عن متر بين الاشخاص وغسل الأيدي".

وقال إن "أماكن العبادة التي لا تراعي هذه القواعد سيتم إغلاقها من قبل السلطات".

وبدأت فرنسا في 11 مايو الجاري التخفيف الجزئي للإغلاق المفروض في البلاد على خلفية جائحة فيروس كورونا، حيث تم فتح بعض المحلات التجارية ومنشآت تقديم الخدمات والمدارس.