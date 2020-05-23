وزيرة التعاون الدولي تعرض تجربة مصر لمواجهة كورونا أمام ممثلي 129 دولة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في مائدة مستديرة هي الأولى من نوعها التي تجمع عددا من رؤساء الدول الأفريقية والوزراء والخبراء الدوليين، ونظمها منتدى معهد نيويورك عبر الفيديو كونفرانس حول أفضل الممارسات الحكومية فى أفريقيا لمواجهة أزمة فيروس كورونا، تحت عنوان "عالم مرن: محادثة أفريقية من أجل نظام عالمي جديد".

المشاط: صياغة سياسات اقتصادية سريعة لمواجهة الآثار السلبية يؤكد إمكانية الإصلاحات

وناقشت المائدة المستديرة التي حضرها نحو 14 ألف مشارك من 129 دولة حول العالم، الإجراءات التي طبقتها بعض البلدان وعلى رأسهم مصر كي تتمكن من أن تصبح نموذجا يحتذى به في مواجهة المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا، ومنها إجراءات دعم القطاع الخاص لدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال المائدة المستديرة: "صياغة سياسات اقتصادية سريعة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن وباء كوفيد-19 بمثابة محفز للابتكار، وشكل اختبارا لقدراتنا، وأكد ثقتنا بأن الإصلاحات ممكنة، مما يدفع إلى وضع القارة الأفريقية في مكانها الصحيح".

مصر أول دولة بأفريقيا تولي المرأة اهتماما في الاستجابة للوباء.. واستخدمت نظاما لتتبع المرضى والمخالطين

وأشارت إلى أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تولي المرأة اهتماما خاصا في الاستجابة للوباء، كما استخدمت نظاما لتتبع المرضى والمخالطين لهم.

وأضافت أن التعاون بين الدول الإفريقية من جانب، وبينها وبين باقي دول العالم، والاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة هو الطريق نحو بناء مستقبل مستدام ومرن لنا جميعا.

ولفتت إلى أن أزمة فيروس كورونا أثبتت أهمية أن نتكاتف جميعا والعمل على زيادة سلاسل التوريد الإقليمية داخل القارة الأفريقية في ظل ما تتمتع به القارة من موارد طبيعية وامكانيات في القطاع الزراعي الذي يعد المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أهمية زيادة العمل الوثيق للدول الأفريقية مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لتعزيز الثقة وتوفير الاستقرار للاقتصاد المحلي والإقليمي بين الدول الأفريقية، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، مع زيادة التعاون متعدد الأطراف ومع الشركاء الثنائيين.

شارك في المائدة المستديرة 5 رؤساء أفارقة هم، الرئيس محمد يوسفو رئيس جمهورية النيجر، الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، والرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سي ارليون، بجانب أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بالسنغال، والدكتورة نجوزي أوكونجو، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي للتعامل بشأن فيروس كورونا، ورئيس مجلس إدارة التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.

كما شاركت في المائدة المستديرة الدكتورة فيرا سونجوي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وآشا ليك، رئيس شركة ماكينزي أفريقيا، توني إلوميلو، رئيس مجلس إدارة البنك المتحد الأفريقي، وريتشارد أتياس، مؤسس منتدى معهد نيويورك.