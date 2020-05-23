مصدر أمني: فحص فيديو "منه" فتاة الـ"تيك توك" للوصول لحقيقة تعرضها للاغتصاب

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تحقق في واقعة تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك وتيك توك، تفيد بتعرض منه عبدالعزيز، إحدى مشاهير "التيك توك" للاغتصاب على يد صديقها مازن، و3 فتيات أخريات.

وأوضح المصدر أن فريق من المباحث يكثف جهوده للتوصل إلى حقيقه الواقعة، وتعرض الفتاة للاغتصاب من عدمه.

وأوضح المصدر، أن المباحث تقوم بالتواصل مع صاحبة الفيديو للتحقيق فيما جرى نشره.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت قصة منه عبدالعزيز 17 عامًا، وذلك بعد قيامها بنشر فيديو تكشف من خلاله عن أنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء على يد شاب و3 فتيات.

وروت "منه" وهي من مشاهير تيك توك، أن هناك شاب يدعى مازن، قام باغتصابها وضربها ثم تصوير الواقعة بمساعدة 3 فتيات.

وأضافت "منه" أنها تعرضت للإيذاء في كافة أنحاء جسدها، وان "مازن" والفتيات الـ3 قاموا بتصويرها في أوضاع سيئة وحلق شعرها، وأكدت "منه" أنها قررت فضحهم وتصوير فيديو لكشفهم، مُطالبة بالقبض عليهم ومعاقبتهم.