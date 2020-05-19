"هددت بفضحه".. تفاصيل اغتصاب طفلة وقتلها على يد ابن عمها في نهار رمضان

نفذ شاب جريمة مروعة قبل العيد بأيام، حيث زيَّن له الشيطان ارتكاب جريمته البشعة في نهار رمضان، حيث استدرج ابنة عمه – طفلة –10 سنوات واغتصبها، وعقب الانتهاء من تنفيذ الجريمة، هددته الطفلة بفضح أمره أمام أسرتها، ما دفعه لضربها وخنقها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحمل الجثة، وألقى بها فى الترعة.

التفاصيل المروعة التي وقعت فى قرية "جصفا" هى إحدى القري الريفية التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، كشفت عنها تحريات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، واعترافات الشاب المتهم بتنفيذ الجريمة أثناء مثوله أمام رئيس المباحث المقدم أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر، وجاءت كالتالي:

- يارا اختفت:

يوم السبت الماضى، توجه والد الطفلة لمركز شرطة ميت غمر والتقى بمأمور المركز العميد ناجى جاد الحق، وحرر محضر بتغيب ابنته "يارا أحمد سويلم"، البالغة 10 أعوام، من منزله فى قرية جصفا، وبمجرد تلقى البلاغ أخطر مأمور المركز، اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث، بتفاصيل البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف عموض الواقعة، وبدأ فريق البحث الذى يترأسه المقدم أحمد فريد رئيس مباحث المركز، فى تنفيذ خطة البحث وجاءت كالتالي: "فحص علاقات والد الطفلة المختفية لبيان عما إذا كانت هناك عداوات أو خلافات تستدعى واقعة خطف أو خصومة ثأرية مع أحد.. فحص الكاميرات القريبة من منزل الطفلة".

- جثة طافية فوق المياه:

بدأ فريق البحث فى فحص الكاميرات القريبة من منزل الطفلة، وفحص علاقات والدها وتبين أنه ليس له أي خلافات أو خصومة مع أحد، وناقشت القوات عددا من شهود العيان الذين أكدوا أن الطفلة كانت تلعب أمام المنزل واختفت فجاة، وأثناء رحلة البحث ظهرت جثة الطفلة طافية فوق مياه الترعة بالقرب من منزلها، وتم اتنشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري والأهالي، وحضر فريق المباحث والنيابة العامة والطبيب الشرعى، وناظرت النيابة الجثة وتبين أن الطفلة تعرضت للضرب والخنق بعد أن أثبت المناظرة أن هناك كدمات وسحجات في مختلف أنحاء جسدها وأيضا أثار خنق على الرقبة، وكشف الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت للاغتصاب قبل قتلها، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

- ابن عمها وراء اغتصابها وقتلها:

بينما كانت النيابة تواصل المناظرة والمعاينة، كان هناك فريق من المباحث يفحص الكاميرات مرة أخرى ومناقشة الشهود وأقارب المجنى عليها، وتوصلت التحريات والتحقيقات أن آخر مشاهدات للطفلة كانت مع ابن عمها، واختفت بعد ذلك، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة لمناقشة الشاب المشتبه فيه، وألقى القبض عليه، وبمواجهته بما جاء في الكاميرات وأقوال الشهود أن آخر ظهور للطفلة كانت معه، اعترف بارتكاب الواقعة، وجاء في محضر الشرطة أنه كشف عن ملابسات الجريمة التى لم تستغرق سوى 5 دقائق وانتهت بجريمة اغتصاب وجريمة قتل، وتم التحفظ على المتهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.