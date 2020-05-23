3 أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين، اليوم، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الأسيرين محمد راجح فهد الخالدي، ومحمد عارف رشيد عودة من بلدة عرانة دخلا عامهما الـ12 في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وهما محكومان عليهما بالسجن مدى الحياة، فيما دخل الأسير عبدالله صدقي فريحات من اليامون عامه الـ18 في سجون الاحتلال وهو محكوم عليه بالسجن لـ21 عاما.

وأشار سمور، إلى أن الأسرى الثلاثة أمضوا سنوات طويلة في العزل وسياسة الحرمان من الزيارة والتنقل بين السجون بهدف عدم التواصل مع الحركة الأسيرة.