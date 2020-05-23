مركز أبحاث روسي يخطط لإنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

أكد مركز "جماليا" الروسي للأبحاث العلمية والأوبئة بإشراف وزارة الصحة الروسية، أن التجارب قبل السريرية على لقاح ضد "كوفيد-19" أظهرت نتائج جيدة، وأنه من المتوقع البدء في التجارب على البشر في 15 يونيو، لافتًا إلى أنه من المخطط البدء في إنتاج اللقاح بنهاية فصل الصيف.

وقال مدير المركز الروسي ألكسندر جينتسبرج، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، "لدينا مواعيد نهائية تنطلق من حقيقة أن كل شيء يتم في ظل ظروف الوباء، وبحلول نهاية الصيف يمكننا البدء في إنتاج اللقاح"، لافتًا إلى أنه اختبر اللقاح على نفسه.

وأكد المركز أن التجارب قبل السريرية على لقاح ضد "كوفيد-19" أظهرت نتائج جيدة ومن المتوقع البدء في التجارب على البشر في 15 يونيو.

وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، الأربعاء الماضي، أنه يتم حاليا تطوير 47 لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا في 14 منصة.