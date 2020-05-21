روسيا: "داعش" يستغل كورونا لتصعيد نشاطه في سوريا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن مسلحي تنظيم "داعش" بدأوا بتصعيد هجماتهم في شمال شرق سوريا، مستغلين ظروف تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم، "نرصد تدهور الوضع في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا. لقد قرر "الدواعش" استغلال ظروف انتشار وباء فيروس كورونا وصعدوا اعتداءهم"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت أنه في الفترة بين 10 و15 مايو وحدها نفذ الإرهابيون أكثر من 20 هجوما ضد القوات الكردية في محافظتي دير الزور والرقة، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 20 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وتابعت: "لفتت انتباهنا التقارير المثيرة للقلق حول هروب سبعة من عناصر "داعش" من سجن تابع لمخيم الهول للنازحين"، مشيرة إلى أن "كل هذه الوقائع تأتي تأكيدا جديدا على أن الولايات المتحدة التي تحتل مناطق من وراء الفرات وحلفاءها، لا يعيرون اهتماما للسكان المدنيين وقضايا الحفاظ على الأمن وغير ذلك من المسائل المهمة فعلا".