خلال حملة أمنية بأسيوط تنفيذ 80 حكم قضائي وضبط أسلحة غير مرخصة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. فقد قامت مديرية أمن أسيوط بحملة أمنية مكبرة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام إستهدفت قرية بنى رافع دائرة مركز شرطة منفلوط أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. من بينها الآتى:

ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى عبارة عن ( رشاش جرينوف - 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد (13) طلقة مختلفة الأعيرة).. بحوزة (عدد 5 متهمين).

تنفيذ عدد (80) حكم قضائى.

تنفيذ قرار إزالة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.