تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ مشروع بنها التخصصي الجديد

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارا بتشكل لجنة للتوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها.

وتضم اللجنة في عضويتها نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "بصفته"، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق والاستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية "بصفته"، والقائم بعمل المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها "بصفته"، ونائب المدير التفيذي لمستشفيات جامعة بنها للشؤون العلاجية "بصفته"، ونائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها للشؤون المالية والإدارية "بصفته"، ورئيس هيئة المستشارين القانويين لرئيس الجامعة "بصفته"، والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة "بصفته"، ورئيس لجنة الفراغات بالجامعة "بصفته"، وأمين الجامعة المساعد للشؤون المالية "بصفته".

وقال السعيد إن اللجنة تختص بالتنسيق مع الجهة المتعاقد معها لتنفيذ أعمال المشروع والاطلاع على تنفيذ الأعمال التي نص عليها عقد إنشاء المستشفى الجامعي التخصصي الجديد، وإبداء الاقتراحات اللازمة لتنفيذ هذا العقد، ومدى مطابقة الأعمال المنفذه للبرامج الزمنيه للمشروع، وأيضا مدى مطابقة هذا التنفيذ للغرض من إقامة المستشفى، واقتراح أفضل السبل؛ لتحقيق ذلك.