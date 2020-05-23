خلال ساعات.. نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة على موقع المديرية

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، غدا، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس.

لمعرفة النتيجة من خلال هذا الرابط.

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 بنسبة نجاح 98.6% حيث قدم 153020 طالبا وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%.