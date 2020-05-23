أسامة جلال رئيسا لشركة "إيجاس" خلفا لـ"البقلي"

يستعد المهندس أسامة مجدي جلال لتولي رئاسة الشركة القابضة للغاز، خلفا للمهندس أسامة البقلي الذي تنتهي مدته القانونية كرئيس للشركة بعد غد، لبلوغه سن المعاش.

وشغل أسامة جلال منصب نائب رئيس التنفيذي للعمليات في أيجاس، وعضو مجلس إدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وغيرها من المناصب.

ومن المنتظر أن يعمل فور توليه على علي ملفات قطاع الغاز الخاصة بتنمية الحقول وضع الاكتشافات الجديدة والآبار الجديدة على خط الإنتاج، كما سيضع تصورا لكيفية التعامل مع ملف تصدير الغاز، خاصة بعد الانهيار الكبير في أسعاره، والتوقف التام عن تصديره.

وشهدت مدة رئاسة المهندس أسامة البقلي للشركة تطورا في قطاع الغاز في مصر منذ تولية عام 2017، حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والاتجاه نحو التصدير للخارج، مع بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق واكتشاف العديد من الحقول الجديدة وتنمية العديد من الحقول المتواجدة لزيادة الإنتاج، وكان آخر تقرير سلم للوزارة عن نتائج صناع الغاز خلال الـ9 أشهر الماضية.