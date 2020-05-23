حبس أم "رضيعة الدقهلية" وزوجها 4 أيام.. وتأكد تعرضها لاعتداء جنسي

أمرت نيابة بلقاس، بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بالدقهلية، اليوم، بحبس كل من أم طفلة عمرها عامين، وزوج أمها، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على الرضيعة بالضرب المبرح.

واستعجلت النيابة، ورود تقرير الطب الشرعي لبيان تعرض الطفلة للاعتداء الجنسي من عدمه.

وأكد التقرير الطبى المبدئي الخاص بطفلة البامبرز الثانية "سمية. إ. م"، سلامة غشاء بكارتها ووجود تهتك بفتحة الشرج والمنطقة الواقعة بين العضو التناسلي وفتحة الشرج، بالإضافة إلى كدمات وآثار ضرب في أماكن متعددة بجسمها.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال والد الطفلة الذي اتهم كل من طليقته وزوجها بالاعتداء بالضرب على ابنته، وطلب توقيع الكشف الطبي عليها وعرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان وقوع اعتداء جنسي عليها من عدمه، متهما أمها بالإهمال الشديد في حق ابنته كونها في حضانتها.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلقاس المركزى بوصول الطفلة "سمية إ."، عامين، مع والدها تعاني من نزيف، في منطقة الأعضاء التناسلية، وجرى إلحاقها بغرفة العمليات لإنقاذ حياتها ووقف النزيف.

وشكل اللواء السيد سلطان، فريق بحث تحت إشرافه، حيث انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وبسؤال والدها اتهم كل من طليقته وزوجها "أحمد ر.، 25 سنة"، عاطل، بإحداث الإصابات الموجودة في الطفلة.

وبالسؤال عن الحالة الطبية للطفلة، تبين أنها تعاني من نزيف حاد في منطقة أعضائها التناسلية، إثر محاولة اغتصاب.

وتمكن كمين شرطة من إلقاء القبض عن الزوج المبلغ عنه، وأم الطفلة أثناء محاولة هروبهما من القرية التي يقيمان بها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وأعادت الواقعة ما حدث مع "طفلة البامبرز الأولى" والتي كانت من قرية دملاش مركز بلقاس، والتي حاول جارها اغتصابها وهي لم تكمل العامين، وقضت محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، بعد اعترافه بأنها كانت "ساعة شيطان"، ونفذ حكم الإعدام.