تعرف على الفرق بين ترخيص وتصريح مزاولة أنشطة إنتاج او توزيع أو بيع الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التراخيص والتصاريح لمن يرغب في مزاولة أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء، وتقدم طلبات الحصول على الترخيص أو التصريح على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنة البيانات والمستندات المطلوبة.

وأوضح الجهاز الفرق بين التصاريح والتراخيص التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بحسب بيان له، فيما يلي: التصريح، هو الوثيقة التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للبدء في إنشاء أو إجراء أي توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.

أما الترخيص هو الوثيقة التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.