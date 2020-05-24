تعرف على الفرق بين ترخيص وتصريح مزاولة أنشطة إنتاج او توزيع أو بيع الكهرباء
كتب:
سلامة عامر
09:23 ص | الأحد 24 مايو 2020
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التراخيص والتصاريح لمن يرغب في مزاولة أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء، وتقدم طلبات الحصول على الترخيص أو التصريح على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنة البيانات والمستندات المطلوبة.
وأوضح الجهاز الفرق بين التصاريح والتراخيص التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بحسب بيان له، فيما يلي: التصريح، هو الوثيقة التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للبدء في إنشاء أو إجراء أي توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.
أما الترخيص هو الوثيقة التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.