توريد 27 ألف و500 طن قمح لصوامع الإسماعيلية

قال الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن صوامع الإسماعيلية استقبلت حتى اليوم السبت 27 ألفا و500 طن قمح، بداية من الأربعاء 15 أبريل وحتى اليوم السبت، مشيرا إلى استلام الأقماح من المزارعين حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

وأضاف خليل، أن المساحة المنزرعة بالقمح في مدينة القنطرة شرق تبلغ 19 ألف فدان، وهي أكبر مساحة مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة ويليها مدينة التل الكبير بـ15 ألف فدان وبقية المساحة موزعة على مركز الإسماعيلية ومدينة القصاصين وفايد والقنطرة غرب.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة بالتنسيق مع التموين وبنك الائتمان الزراعي استعدوا لاستقبال توريد محصول القمح لهذا العام من خلال تجهيز الصوامع بأحدث الوسائل التكنولوجية، حفاظا على جودة المحصول أثناء فترة التخزين.